Panorama Cajamarquino

Para nadie resulta desconocido que el agua es vital y, en su ausencia o disminución es importante guardarla, almacenarla, represarla para usarla en el momento más adecuado.

Hoy que se ha hecho evidente el cambio climático, el agua es el líquido elemento más preciado y en el futuro lo será aún más.

En Cajamarca se sienten ya los estragos de la falta de agua para el consumo humano, la agricultura y otras actividades, de allí que nacen varias propuestas de solución al problema.

En este punto de la problemática ha retornado el tema de la construcción de la Presa del Chonta, que fuera desestimada luego de haberse presentado en el año 2013, un expediente técnico que fuera plagiado de un proyecto de Ayacucho y por el que se pagó indebidamente 13 millones y medio de soles; dinero que se perdió.

Hoy ha vuelto a ser motivo de debate la viabilidad de su construcción, que luego de las irresponsables declaraciones del Alcalde Manuel Becerra y del Gobernador Regional Porfirio Medina, quienes anunciaron que la presa se construiría de inmediato, lo que trajo inmediatamente confrontaciones.

El agua la necesitamos todos y nadie se opondría a un proyecto que solucione nuestros problemas, mas el inconveniente reside en que no existe un expediente técnico a nivel de ejecución, sino tan solo un perfil técnico; con lo cual no es posible ejecutar el proyecto mencionado.

No se posee el estudio de factibilidad socio – económico que nos otorgue los datos básicos de las características agro – económicas, de la demanda del agua, de la cédula de cultivos, del cálculo de la demanda del agua y entre tantos otros uno fundamental que es el de la solución al problema de quienes se verían afectados con este proyecto, pues no se sabe cuantos son, como se ha convenido para cuando sus tierras sean inundadas ¿se les reubicará, se les pagará el justiprecio?. Es este el primer inconveniente a solucionar antes de crear un conflicto social que podría ser aprovechado por políticos o ambientalistas que a veces buscan el poder y no el bienestar social. Estos moradores deben quedar satisfechos con una solución justa.

Aparte de esto, el perfil presentado al Presidente de la República y que según el alcalde ya se pusieron de acuerdo para la ejecución con el Ministro de Agricultura en el lapso de la semana que pasó, “resulta ser un terrible error” que no deseamos pagar en el futuro.

Con mucha energía y énfasis manifiesto: no se puede construir una obra de tanta importancia si es que no se ha realizado un buen estudio topográfico, geológico, geotécnico, de mecánica de suelos, perforaciones diamantinas, que nos permita conocer científicamente que el diseño del proyecto de ingeniería nos dé como resultado una obra de calidad, donde la cimentación de la presa sea la más adecuada, que el lecho donde se depositarán las aguas no tendrá fisuras por donde se fugue el agua captada, la misma que debe ser de óptima calidad y cantidad, que sí alcanzará además para el consumo humano, que sí se regarán las 7,400 hectáreas proyectadas y que se beneficiarán a 322 mil personas con 45 millones de metros cúbicos de capacidad y así mismo se generará energía eléctrica en 2.7 megavoltios que se interconectará con el fluido del Mantaro.

Con lo antes descrito habrá la certeza que se está trabajando técnicamente y que no será un riesgo invertir 580 millones de soles.

No hay oposición al proyecto, sino que lo técnico científico está sobre las decisiones políticas antojadizas, coyunturales y que no se construirán más “elefantes blancos”, sino obras para el beneficio eficiente de los ciudadanos.

*Exalcalde de Cajamarca, Expresidente Regional, Excongresista de la República.